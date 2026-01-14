BERLIJN (ANP/RTR) - Ook Duitsland stuurt militairen naar Groenland. Denemarken kondigde eerder op woensdag aan de militaire aanwezigheid op het eiland te versterken, ook met hulp van bondgenoten.

Zweden en Noorwegen maakten na de Deense aankondiging bekend militairen naar Groenland te sturen. Een woordvoerder van de Duitse regering bevestigt na berichtgeving van Bild dat ook Duitsland dat zal doen. Meer dan tien Duitse militairen gaan donderdag naar het eiland in het Noordpoolgebied.

Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk, maar moet volgens de Amerikaanse president Donald Trump om veiligheidsredenen bij de Verenigde Staten horen.