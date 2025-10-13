Vakbond noemt loonbod sjorbedrijf ILS 'hoopvol'

ROTTERDAM (ANP) - FNV vindt het loonbod van sjorbedrijf ILS "hoopvol". Dat zegt vakbondsbestuurder Niek Stam. Volgens ILS gaan sjorders er in drie jaar tijd in totaal 20 procent op vooruit als ze het bod accepteren. Dinsdag gaan de partijen volgens de vakbond weer om tafel.

Sjorders zijn vorige week begonnen met een staking in de Rotterdamse haven, omdat ze ontevreden zijn over het loonbod van de werkgevers.

Zondag vonden er nog onderhandelingen plaats tussen FNV en de sjorbedrijven ILS en Matrans, maar dat leidde nog niet tot een akkoord. ILS heeft een salarisverhoging voorgesteld van ongeveer 5,6 procent dit jaar en 6,7 procent voor volgend jaar. In 2027 zouden de lonen nog eens met 4 procent kunnen stijgen. Volgens Stam heeft Matrans nog geen vernieuwd bod gedaan.

Tijdens een rechtszaak over de staking kwamen FNV en een groep belangenbehartigers voor de transport- en havensector tot een compromis, waarbij de stakingen van maandagochtend tot vrijdagochtend zijn opgeschort.