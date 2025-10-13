JERUZALEM (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij "trots" zou zijn om Gaza te bezoeken. Trump is maandag geland in Israël vanwege de wapenstilstand tussen Israël en Hamas, waar hij werd ontvangen door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en president Isaac Herzog.

"Ik ken het gebied zo goed zonder het te bezoeken", zei hij aan boord van de Air Force One. "Ik zou het graag doen."

Trump werd enthousiast onthaald door Israëliërs die zich hebben verzameld op het zogenoemde Gijzelaarsplein in Tel Aviv. Toen de Air Force One over het plein vloog scandeerden duizenden mensen "dank je, Trump".

De Amerikaanse president krijgt in Israël veel lof voor zijn twintigpuntenplan dat aan de basis ligt van de wapenstilstand tussen Israël en Hamas. "Ik deed dit niet voor de Nobelprijs, ik deed dit om levens te redden", benadrukt hij.