Vakbond: opnieuw staking bij Samsung na eerste onderbreking ooit

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Werknemers van Samsung Electronics in Zuid-Korea leggen vanaf volgende week maandag drie dagen het werk neer, heeft de grootste vakbond bij de technologiegigant aangekondigd. Het gaat om de tweede grote staking ooit bij Samsung. Vorige maand kreeg het bedrijf voor de eerste keer in zijn bestaan te maken met een collectieve werkonderbreking.

Beleggingsstrateeg Billy Leung denkt dat de staking kan leiden tot een domino-effect in de halfgeleiderindustrie. "De uitkomst van de arbeidsonderhandelingen bij Samsung kan een precedent scheppen voor de techindustrie en de marktdynamiek en investeringsstrategieën in de halfgeleidersector beïnvloeden", zegt hij. Samsung is een van de grootste fabrikanten van smartphones van de wereld en 's werelds grootste producent van geheugenchips.

Na de staking van 7 juni gingen de bond en Samsung weer onderhandelen. De vakbond, vertegenwoordiger van zo'n 28.000 werknemers, kondigt de nieuwe staking aan omdat het management van Samsung onder meer niet inging op de eisen van de bond voor meer betaald verlof.