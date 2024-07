Kloppen de herinneringen die we hebben of verzinnen we er zelf veel bij?

We herinneren ons van alles, maar of het klopt? Misschien vul je het zelf een beetje in of baseer je je op een foto. Dat blijkt mee te vallen, althans: we weten best goed of een herinnering echt is of niet, blijkt uit onderzoek van de University of Birmingham.

Onderzoeker Ben Griffiths legt uit dat we ons vooral eenmalige gebeurtenissen herinneren. "Gebeurtenissen die regelmatig voorkomen, zoals het dagelijkse ritje naar ons werk, worden door ons brein teruggebracht tot unieke elementen. Denk aan wegwerkzaamheden of een bijna gemiste afslag. De rest van de details worden ingevuld met kennis die we hebben van de eerdere ervaringen.”

Griffiths wilde vervolgens weten of mensen in staat zijn het verschil te zien tussen een echte herinnering of zo'n aangevuld verhaal. En het blijkt dat we dat dus prima kunnen. "Ons onderzoek laat zien dat mensen behoorlijk goed weten of hun verklaringen betrouwbaar zijn en wanneer de hersenen gaten zelf invullen met voor de hand liggende informatie”, stelt Griffiths. Dat is bijvoorbeeld interessant voor ooggetuigenverklaringen, waarbij nog weleens wordt getwijfeld aan de herinnering van de getuige.