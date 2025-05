Vakbond overlegt met personeel Tata Steel over mogelijke staking

VELSEN (ANP) - Vakbond FNV overlegt maandag met het personeel van Tata Steel over een mogelijke staking op het hoogovencomplex bij IJmuiden. Omdat de directie van het staalconcern blijft vasthouden aan het schrappen van 1600 arbeidsplaatsen, bereiden de werknemers en bonden zich voor op acties.

Tata kondigde vorige maand een grote reorganisatie aan. Volgens het bedrijf is dit nodig om rendabel te kunnen blijven. De ingreep raakt circa een op de vijf werknemers.

In de praktijk betekent dit dat 1800 werknemers hun baan dreigen te verliezen, heeft FNV becijferd. De bond dreigde eerder al met een staking en eiste dat het bedrijf de plannen zou intrekken. Maar Tata weigerde meerdere punten uit een eisenbrief in te willigen.

"Blijkbaar was het signaal dat we 14 april met zo'n duizend medewerkers afgaven nog niet voldoende voor de directie", laat FNV-bestuurder Cihan Lacin weten. "Daarom gaan we maandag nog een keer in gesprek met de werknemers. Deze keer om te praten over onze vervolgstappen."