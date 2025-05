Politie publiceert foto van schutter Rijswijk

RIJSWIJK (ANP) - De politie heeft vrijdag een foto gepubliceerd van de man die vorige week de Turkse Cemil Önal (41) doodschoot in Rijswijk. Op de foto is een man te zien in zwarte sportkleding. Volgens de politie schoot hij de 41-jarige Önal dood op een vol terras.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Kort voor zijn dood sprak hij met Follow the Money. Hij vertelde de onderzoeksjournalisten dat hij werd bedreigd. Volgens Follow the Money regelde Önal de financiële zaken van de Turks-Cypriotische zakenman Halil Falyali, die in 2022 werd geliquideerd. Önal werd verdacht van betrokkenheid bij deze moord, maar ontkende zelf.

De schutter die de politie zoekt is ongeveer 1.80 meter lang en heeft "een normaal tot stevig postuur". Op de beelden draagt hij een baard en onder zijn zwarte trainingsbroek zwarte schoenen met een witte zool. Mensen die iets weten kunnen contact opnemen met de politie.