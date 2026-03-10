Vakbond roept piloten Lufthansa op tot tweedaagse staking

KEULEN (ANP/DPA) - Piloten van Lufthansa in Duitsland hebben de oproep gekregen om donderdag en vrijdag 48 uur lang te staken. Vakbond Vereinigung Cockpit doet die oproep vanwege een oplopend conflict over pensioenen. Naar verwachting raakt de actie vluchten die vanuit Duitsland vertrekken.

Het is de bedoeling dat de stakingen geen hinder opleveren voor vluchten naar bestemmingen in Egypte, Azerbeidzjan, Bahrein, Irak, Israël, Jemen, Jordanië, Qatar, Koeweit, Saudi-Arabië, Oman, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten. De vakbond zag vorige week al af van stakingen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten, die veel vliegverkeer raakten en voor veel gestrande reizigers in de regio zorgden.

Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij staakten in februari ook. Daardoor gingen ongeveer 800 vluchten niet door en werden 100.000 passagiers benadeeld.