Brits marineschip na aanval Cyprus onderweg naar Middellandse Zee

LONDEN (ANP/AFP) - Het Britse marineschip HMS Dragon heeft Portsmouth verlaten en is onderweg naar de Middellandse Zee om de "Britse verdediging in de regio te versterken". Daar vond begin deze maand een droneaanval plaats op een Britse basis op Cyprus. Naderhand verweet de oppositie in het Verenigd Koninkrijk de regering daar te traag op te reageren en daarmee de internationale reputatie van het land te grabbel te gooien.

Het Britse ministerie van Defensie zegt dat de marine de HMS Dragon in hoog tempo gereed heeft gemaakt om ingezet te worden. Er zou in zes dagen voor zes weken aan werk zijn verricht. Het vaartuig wordt omschreven als "een van de beste luchtverdedigingsschepen ter wereld" en beschikt over middelen om drones en raketten neer te halen.

Dat het schip nu pas wordt ingezet, leidde in het VK tot politiek getouwtrek. De centrumlinkse regering verweet de conservatieve oppositie de krijgsmacht met bezuinigingen verzwakt te hebben.