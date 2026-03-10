ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brits marineschip na aanval Cyprus onderweg naar Middellandse Zee

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 19:54
anp100326202 1
LONDEN (ANP/AFP) - Het Britse marineschip HMS Dragon heeft Portsmouth verlaten en is onderweg naar de Middellandse Zee om de "Britse verdediging in de regio te versterken". Daar vond begin deze maand een droneaanval plaats op een Britse basis op Cyprus. Naderhand verweet de oppositie in het Verenigd Koninkrijk de regering daar te traag op te reageren en daarmee de internationale reputatie van het land te grabbel te gooien.
Het Britse ministerie van Defensie zegt dat de marine de HMS Dragon in hoog tempo gereed heeft gemaakt om ingezet te worden. Er zou in zes dagen voor zes weken aan werk zijn verricht. Het vaartuig wordt omschreven als "een van de beste luchtverdedigingsschepen ter wereld" en beschikt over middelen om drones en raketten neer te halen.
Dat het schip nu pas wordt ingezet, leidde in het VK tot politiek getouwtrek. De centrumlinkse regering verweet de conservatieve oppositie de krijgsmacht met bezuinigingen verzwakt te hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Loading