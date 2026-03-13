ECONOMIE
Vakbond verbolgen over uitblijven oorlogstoeslag zeevarenden

Economie
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 14:06
ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zijn boos over het uitblijven van een oorlogstoeslag. Die krijgen ze nog niet, omdat Nederlandse rederijen het gebied niet erkennen als oorlogsgebied. De vakbond voor de zeevarenden Nautilus is verbolgen en overweegt juridische stappen, laat bestuurder Richard Moti weten.
In de cao van zeevarenden is afgesproken dat ze een dubbele gage krijgen wanneer er door een oorlogsgebied wordt gevaren, legt Moti uit. "De oorlogstoeslagregeling staat zwart op wit, maar de reders weigeren al ruim een week om het als oorlogsgebied te erkennen. Het is heel simpel voor iedereen die het nieuws volgt, maar de reders doen alsof het niet simpel is."
De vakbond had de reders een deadline gegeven, maar dat had geen effect. Moti hoopt dat het toch nog goedkomt. "Anders beraden we ons over een kort geding. Ik zou het diep triest vinden als het zo ver moet komen."
Sinds het uitbreken van de Iranoorlog is de Straat van Hormuz gesloten, waardoor schepen vastzitten in de Perzische Golf.
