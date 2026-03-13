ECONOMIE
Hegseth: opperste leider Iran vermoedelijk verminkt

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 14:04
WASHINGTON (ANP/RTR) - De onlangs verkozen opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, is gewond en vermoedelijk verminkt. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vrijdag in een persconferentie.
Onbekend is wat Mojtaba mankeert, al klinken er geruchten dat zijn voet zou zijn geraakt.
Khamenei werd afgelopen weekend door een daartoe bevoegde commissie van theologen verkozen als opvolger van zijn vader, Ali Khamenei. Die kwam vroeg in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran om, bij een door Israël geclaimde aanval op Teheran. Bij die aanval zouden ook andere belangrijke staatslieden zijn omgekomen.
Khamenei jr. is sinds zijn benoeming niet in het openbaar verschenen. Israël zei direct na de aanval op Ali Khamenei iedere opvolger te beschouwen als legitiem moorddoelwit.
