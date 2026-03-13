Europese Commissie: EU heeft Polen nodig voor veiligheid Europa

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie hoopt dat Polen gebruik gaat maken van de EU-lening voor defensieprojecten, die het land zelf heeft aangevraagd. "De EU heeft Polen nodig voor de veiligheid van Europa en Polen is de ruggengraat van de oostflankbewaking", zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag.

De Poolse president Karol Nawrocki sprak donderdag zijn veto uit tegen de lening, tot ongenoegen van de Poolse premier Donald Tusk.

Zonder zich in het interne politieke debat te willen mengen, zegt de Commissie volledig achter het plan te staan dat Polen heeft ingediend en waarvoor een goedkope EU-lening van bijna 44 miljard euro is toegekend.

EU-defensiefonds

Nawrocki zei geen wetgeving te willen ondertekenen "die onze veiligheid, onafhankelijkheid en economische of militaire veiligheid ondermijnt". Hij is bang dat het de band met de VS zal schaden. Na een spoedvergadering vrijdag van de regering-Tusk heeft deze besloten een resolutie aan te nemen waarmee Polen toch de EU-lening kan benutten.

Polen is de grootste ontvanger van het EU-defensiefonds.