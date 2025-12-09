Vakbond vindt banenverlies APG 'zo net voor kerst bijzonder zuur'

HEERLEN (ANP) - Vakbond De Unie vindt dat de aangekondigde banenreductie bij pensioenuitvoerder APG op een ongelukkig moment komt. "Er is nooit een goed moment om slecht nieuws te brengen, maar zo kort voor kerst is bijzonder zuur", reageert bestuurder Joop Voesten van De Unie. APG kondigde dinsdag aan tot 1200 voltijdsbanen te willen schrappen tot 2030, als onderdeel van een nieuwe strategie.

"Dat gaat ook gepaard met onzekerheid bij de 4000 mensen die er nu werken", stelt Voesten. "De eerste vraag die je stelt is: ben ik een op de drie die het gaat raken?"

APG werkt in Nederland vanuit Heerlen en Amsterdam en heeft ook enkele kantoren in het buitenland. Op alle locaties zullen banen verdwijnen.

"Ogenschijnlijk is de arbeidsmarkt in Amsterdam voor de mensen die het daar betreft wat ruimer", aldus de vakbondsbestuurder. "Maar als je in Heerlen je baan verliest, vind dan nog maar eens gelijksoortig werk in de regio waar dit soort bedrijven minder vertegenwoordigd zijn."