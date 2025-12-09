Amsterdam wil hogere meldingsbereidheid antisemitisme

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam wil de meldingsbereidheid rond antisemitisme vergroten. Dat staat in de dinsdag gepubliceerde Aanpak Antisemitisme. Ook moet er onder meer een Amsterdams-Jiddisch woordenboek komen. Dat "onderstreept niet alleen de langdurige aanwezigheid van de Joodse gemeenschap in de stad, maar ook de diepgaande invloed die zij heeft gehad op de ontwikkeling van de Amsterdamse taal en cultuur".

In de aanpak staat dat Joodse Amsterdammers zich door onder meer negatieve opmerkingen en bedreigingen belemmerd voelen in het uitdragen van hun identiteit. Hierdoor voelen zij zich vaak angstig en onveilig in Amsterdam. Daarbij is het volgens de gemeente opvallend dat de kloof tussen beleving en cijfers "groot" is. De politie en het meldpunt Discriminatie.nl ontvangen minder meldingen in vergelijking met de signalen die Joodse belangenorganisaties krijgen. In 2023 kreeg het meldpunt in de regio Amsterdam 48 meldingen van antisemitisme, vorig jaar steeg dit naar 88.

Om de meldingsbereidheid te vergroten, moet volgens de gemeente onder meer gewerkt worden aan de naamsbekendheid van het meldpunt bij de Joodse gemeenschap, die in Amsterdam uit zo'n 23.000 leden bestaat. Ook moet benadrukt blijven worden dat melden laagdrempelig is en moet de samenwerking tussen het meldpunt en Joodse organisaties als het CIDI versterkt worden. Volgens de gemeente stelt een hogere meldingsbereidheid Amsterdam in staat om ontwikkelingen rond antisemitisme beter te volgen en daarop in te spelen.

De gemeente streeft er ook naar om meer ontmoetingen tussen Joodse Amsterdammers en andere Amsterdammers te laten plaatsvinden, onder meer in de wijk en op scholen. Op die manier kan volgens de gemeente empathie en inlevingsvermogen groeien.