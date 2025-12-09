Finland voert verdediging tegen drones op

NIINISALO (ANP/RTR) - Finland heeft honderden dronejammers aangeschaft. Die verstoren de navigatiesignalen van onbemande toestellen en worden opgesteld rond belangrijke infrastructuur, zoals militaire bases.

"Het is erg belangrijk voor de zelfbescherming van de troepen. Met andere woorden, het maakt het mogelijk om te voorkomen dat drones over de troepen vliegen", zei een hoge officier op een legerbasis in Niinisalo tegen persbureau Reuters.

Finland, dat grenst aan Rusland, kocht naast de jammers ook dronedetectors. Daarnaast beschikt het Noord-Europese NAVO-land over een eigen vloot van verkenningsdrones. Het wil jaarlijks ook honderden dronebestuurders opleiden.

NAVO-landen haasten zich om hun verdediging tegen drones uit te breiden na een reeks incidenten met onbemande toestellen boven Europese landen. Drones worden ook op grote schaal ingezet tijdens de oorlog in Oekraïne, waar ze snel doelen kunnen opsporen en uitschakelen.