Vakbond vindt sluiting Accell-fabriek in Heerenveen 'dramatisch'

HEERENVEEN (ANP) - Vakbond FNV noemt de sluiting van de Accell-fabriek in Heerenveen "dramatisch". Het fietsconcern achter merken als Batavus, Koga en Babboe heeft daarmee geen productie meer in Nederland en 160 mensen komen op straat te staan. "Nederland is een fietsland, maar je kunt zo geen Batavus meer kopen die in Nederland gemaakt is", zegt FNV-bestuurder Masja Zwart.

Volgens Zwart is de sluiting een direct gevolg van de overname van Accell in 2022 door een consortium van investeerders, onder leiding van het Amerikaanse KKR. Het gaat "alleen maar om geld", stelt Zwart. Eerder zou volgens de vakbond zijn beloofd de productie in Nederland te houden, maar die belofte wordt niet waargemaakt.

De sluiting heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid in Friesland. "Het is een klap voor Heerenveen", aldus FNV. Begin 2026 gaan naar verwachting de deuren van de fabriek echt dicht en wordt de productie geconcentreerd in Hongarije. Voor de getroffen medewerkers is een sociaal plan opgesteld.