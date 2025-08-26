ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street terughoudend na nieuwe aanval Trump op Fed

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 15:51
anp260825148 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag terughoudend geopend. Beleggers verwerkten de nieuwe aanval van president Donald Trump op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Trump kondigde het ontslag aan van Fed-bestuurder Lisa Cook, die hij beschuldigt van hypotheekfraude. Het is voor het eerst dat een president een Fed-gouverneur ontslaat.
Het ontslag van Cook zou Trump een nieuwe kans geven om een positie in het Fed-bestuur in te vullen en de besluiten van de centrale bank te beïnvloeden. Cook stelt dat Trump haar niet kan ontslaan. Ze stapt niet op en vecht haar ontslag aan. Trump wil dat de Fed de rente verlaagt om de economie te ondersteunen en dreigde eerder al Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 45.270 punten. De brede S&P 500-index opende vlak op 6438 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 21.458 punten.
Vorig artikel

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

Volgend artikel

Vakbond vindt sluiting Accell-fabriek in Heerenveen 'dramatisch'

POPULAIR NIEUWS

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast

ANP-534100920

Verdachte (22) van moord op Lisa en zedendelicten vermoedelijk afkomstig uit Nigeria

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn