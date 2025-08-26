Wall Street terughoudend na nieuwe aanval Trump op Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag terughoudend geopend. Beleggers verwerkten de nieuwe aanval van president Donald Trump op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Trump kondigde het ontslag aan van Fed-bestuurder Lisa Cook, die hij beschuldigt van hypotheekfraude. Het is voor het eerst dat een president een Fed-gouverneur ontslaat.

Het ontslag van Cook zou Trump een nieuwe kans geven om een positie in het Fed-bestuur in te vullen en de besluiten van de centrale bank te beïnvloeden. Cook stelt dat Trump haar niet kan ontslaan. Ze stapt niet op en vecht haar ontslag aan. Trump wil dat de Fed de rente verlaagt om de economie te ondersteunen en dreigde eerder al Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 45.270 punten. De brede S&P 500-index opende vlak op 6438 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 21.458 punten.