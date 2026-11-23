UTRECHT (ANP) - Vier op de vijf bussen in het streekvervoer rijden maandag niet door de staking uit onvrede over een nieuwe cao, schatten FNV en CNV. Voor dinsdag verwachten de bonden dat ongeveer evenveel buschauffeurs hun werk neerleggen.

"Het merendeel van de bussen staat vandaag stil", zegt CNV-bestuurder Niels Rook. "Op de bussen die wel rijden zitten vaak uitzendkrachten of zzp'ers, die niet onder de cao vallen. We horen van de stakers dat het beeld morgen ongeveer hetzelfde zal zijn."

De cao in het streekvervoer geldt voor ongeveer 13.000 medewerkers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De onderhandelingen liepen vorige maand volledig vast, met stakingen tot gevolg. Voor 3, 4, 14, 15 en 18 december zijn ook al stakingen aangekondigd.

Vervoerder Arriva zei maandagochtend dat de gevolgen verschilden per regio. Zo reden in de Achterhoek, Limburg en Twente nog relatief veel bussen en in Noord-Brabant maar een fractie.