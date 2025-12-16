Vakbonden dreigen met acties om nullijn voor rijksambtenaren

DEN HAAG (ANP) - De vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum gesteld aan het demissionaire kabinet omdat rijksambtenaren volgend jaar geen loonsverhoging krijgen. De bonden willen dat de nullijn voor dinsdag 13 januari van tafel is, anders "volgen acties".

De rijksambtenaren kregen in juli vorig jaar een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Daarnaast ontvingen ze eenmalige uitkeringen van ongeveer 2300 euro bruto onder meer ter compensatie van de inflatie. Maar volgens de bonden is dit niet genoeg.

"De nullijn is een harde bezuiniging op personeelskosten van de overheid", stelt FNV. CNV dreigt met "collectieve acties, waaronder algehele werkonderbrekingen voor korte of langere duur, stiptheidsacties en estafettestakingen."

Bij de rijksoverheid werken ongeveer 150.000 mensen. De overheid probeert geld te besparen om extra uitgaven aan onder meer defensie en steun aan Oekraïne te kunnen financieren zonder de staatsschuld verder op te laten lopen.