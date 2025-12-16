ECONOMIE
Klimaatscenario's moeten eilanden helpen zich voor te bereiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 13:14
DE BILT (ANP) - Om zich beter te kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, hebben Aruba, Curaçao en Sint Maarten nu hun eigen klimaatscenario's. Het KNMI heeft die samen met de meteorologische instituten op de Caribische eilanden opgesteld.
Net als de Nederlandse klimaatscenario's zijn diverse opties uitgewerkt. In het gunstigste geval daalt de uitstoot van broeikasgassen snel en blijven de gevolgen van klimaatverandering relatief beperkt, al zal ook dan de temperatuur op de eilanden verder oplopen. Ook zeespiegelstijging is onvermijdelijk, maar de mate waarin dat gebeurt kan nog flink variëren.
In het slechtste geval blijft de wereldwijde uitstoot nog decennia zeer hoog. Dan kan de temperatuur met meer dan 3 graden stijgen en wordt ook droogte een groot probleem. Tussen de twee uitersten ligt een middenscenario.
"De scenario's geven geen waarschijnlijkheden, maar ze helpen besluitvormers en beleidsmakers om mogelijke risico's te zien en vooruit te plannen", legt het KNMI uit.
