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Vakbonden eensgezind in strijd tegen kabinetsplannen

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 13:26
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DEN HAAG (ANP) - De voorzitters van de vakbonden FNV, CNV en VCP hebben tijdens de actie in Den Haag verduidelijkt dat ze samen staan in de strijd tegen de kabinetsplannen. De bonden voeren deze week actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid.
Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) nodigde de bonden vrijdag uit om weer aan tafel te komen. Nadat eerder die week uitlekte dat een deel van de bezuinigingen is geschrapt of met een jaar wordt uitgesteld.
FNV-voorzitter Hans Spekman maakte vrijdag al duidelijk daar niet op in te gaan. Ook de andere bonden zijn niet van plan in gesprek te gaan voordat alle plannen van tafel zijn, werd dinsdag duidelijk.
"Ik had wel het gevoel dat de minister in een parallelle werkelijkheid zit", zei CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel. "Hij weet heel goed dat het ons ook om de WW en WIA gaat. Die zijn vooruitgeschoven met twaalf maanden. We moeten niet doen of de hele wereld veranderd is en we elkaar in de armen kunnen vallen."
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