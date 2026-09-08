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IJsland ontbiedt VS-ambassadeur om omstreden kaart Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 13:40
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REYKJAVIK (ANP/RTR) - De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir heeft de Amerikaanse ambassadeur in IJsland Billy Long ontboden. Zij deed dit omdat president Donald Trump maandag een kaart plaatste op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Op deze kaart waren IJsland, Groenland, Canada, Mexico, de VS en het gebied ten zuiden ervan tot en met Panama en de Caraïben bedekt door de Amerikaanse vlag.
"Er is duidelijk gemaakt dat het bericht volstrekt ongepast was", verklaarde het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen omroep RÚV.
Trump deelde de kaart uren nadat de Europese Commissie een investering van 200 miljoen euro in Groenland aankondigde. Zijn uitspraken dat Groenland Amerikaans grondgebied moet worden, hebben tot spanningen in Europa geleid.
IJsland stemde vorige maand nog tegen het heropenen van de EU-lidmaatschapsonderhandelingen. Voorstanders pleitten voor nauwere banden met de EU door zorgen omtrent de betrouwbaarheid van de VS.
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