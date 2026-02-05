ECONOMIE
Zelensky noemt gesprekken met Rusland 'niet makkelijk'

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:29
anp050226174 1
KYIV (ANP/AFP/RTR) - De vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn "zeker niet makkelijk", stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De afgelopen twee dagen spraken delegaties uit beide landen met elkaar in Abu Dhabi en volgens Zelensky worden de gesprekken "in de nabije toekomst" hervat.
"Oekraïne heeft zich zo constructief mogelijk opgesteld en zal dat blijven doen", zei Zelensky tijdens een persconferentie met de Poolse premier Donald Tusk. "We willen snellere resultaten."
Zelensky's topadviseur Kyrylo Boedanov uitte zich positiever over de onderhandelingen en noemde die "zeer constructief". Tijdens het gesprek werd een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne afgesproken, de eerste in vijf maanden.
