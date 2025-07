Vaker negatieve stroomprijzen door zonnig en winderig voorjaar

DEN HAAG (ANP) - Energieproducenten hadden het afgelopen halfjaar vaker te maken met negatieve stroomprijzen, meldt Energieopwek.nl. Daarbij moeten ze zelf betalen om stroom kwijt te kunnen. Het aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland is gegroeid en ze leverden door de felle zon en harde wind vaak meer elektriciteit op dan op dat moment nodig was.

Volgens de site over duurzame energie staat de teller voor het eerste halfjaar op 401 uur waarin negatieve stroomprijzen golden, 10 procent van de tijd. Dat komt dicht bij de 458 uur met negatieve prijzen over heel het jaar 2024.

Om niet te veel geld te verliezen, schakelden energiebedrijven hun windmolens of zonnepanelen op die momenten vaker af. In april, mei en juni ging daardoor 8,3 petajoule 'verloren', tegenover 4,6 petajoule een jaar eerder. Het zou genoeg energie zijn geweest om een jaar bijna 800.000 huishoudens van stroom te voorzien, als het opgeslagen en getransporteerd had kunnen worden.