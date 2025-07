Overijssel steekt 52,5 miljoen euro in vervanging dieseltreinen

ZWOLLE (ANP) - De provincie Overijssel heeft 52,5 miljoen euro vrijgemaakt om de oude dieseltreinen op het spoor tussen Almelo en Hardenberg te kunnen vervangen door elektrische treinen. De Provinciale Staten stemden unaniem in met die investering. Het is de bedoeling dat de ombouw van het spoor tussen de stations van Almelo en Mariënberg (gemeente Hardenberg) eind 2028 is afgerond.

Het kost 75 miljoen euro om de regionale spoorlijn van een bovenleiding te voorzien. Het Rijk betaalt 30 procent daarvan, de rest is voor de provincie. Overijssel maakte dinsdag bekend dat Arriva deze verbinding, onderdeel van de Vechtdallijnen, ook na 2028 blijft exploiteren. Arriva verzorgt nu al het regionale treinvervoer in Overijssel en Drenthe. De provincies betalen hiervoor jaarlijks 12 tot 15 miljoen euro.

In Overijssel rijden nu ook nog dieseltreinen op de verbinding tussen Oldenzaal en de Gelderse stad Zutphen, en tussen Enschede en Duitsland. De provincie wil die lijnen ook elektrificeren.