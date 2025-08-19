Van Oord krijgt opdracht voor landwinning exclusief eiland Dubai

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse baggeraar Van Oord heeft een contract binnengehaald voor de landwinning van een nieuw kunstmatig eiland in Dubai, net voor de kust van Jumeirah. Naïa Island Dubai, een project van de in Dubai gevestigde investeerder Shamal Holding, zal ongeveer 13 hectare beslaan en 6 kilometer aan stranden omvatten.

Financiële details over de opdracht zijn niet bekendgemaakt. "Het ontwerp is geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid van een ongerept eiland en legt sterk de nadruk op het behoud van de bestaande strandomgeving met open groene zones en kustlandschap", aldus Van Oord.

Het baggerbedrijf gaat voor het project meer dan 28 miljoen kubieke meter zand winnen en ongeveer 4,3 miljoen ton rots plaatsen. Ook gaat Van Oord belangrijke maritieme infrastructuur bouwen, waaronder kademuren. Het eilandproject moet een superluxe bestemming worden met een chic resort van Cheval Blanc, exclusieve strandvilla's, een jachthaven en een wellness.