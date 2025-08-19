ECONOMIE
Meer dan 1100 doden in Spanje gelinkt aan hittegolf

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 16:30
bijgewerkt om dinsdag, 19 augustus 2025 om 16:34
De hoge temperaturen in Spanje van de afgelopen weken hebben waarschijnlijk meer dan duizend mensen het leven gekost. Het gezondheidsinstituut Carlos III schat dat 1149 doden kunnen worden toegeschreven aan de hitte.
Dat aantal is tot stand gekomen door de sterftecijfers te vergelijken met historische gegevens en meteorologische data. Het is niet bij individuele sterfgevallen vastgesteld of die zijn overleden door de warmte, maar deze schatting wordt gezien als de betrouwbaarste manier om het aantal slachtoffers van de hitte te tellen.
In Spanje gold sinds 3 augustus officieel een hittegolf. Die duurde zestien dagen en daarin kwam de temperatuur op veel plekken geregeld boven de 40 graden. De hoge temperaturen en de bijbehorende droogte zorgden ook voor oplaaiende natuurbranden die zich snel verspreidden. Bij die branden overleden vier mensen.
Maandag eindigde de hittegolf. De brandweer zegt dat de omstandigheden nu gunstiger worden om het vuur te blussen.
