Alleenstaande starter vrijwel kansloos op woningmarkt: in deze gemeentes stegen de huizenprijzen het hardst

Een eigen huis kopen op één inkomen? Voor veel Nederlanders is dat inmiddels een onmogelijke droom. Uit nieuw onderzoek van Independer blijkt dat de huizenprijzen sinds 2013 bijna zijn verdubbeld. Vooral in Flevoland en Noord-Holland gingen de prijzen door het dak, met stijgingen van respectievelijk 121,4 en 108,6 procent.

Gemiddeld kost een woning nu 496.000 euro; een bedrag dat ruim 272.000 euro boven de maximale leencapaciteit van iemand met een modaal inkomen ligt. “De huizenprijzen rijzen de pan uit en een huis kopen op één inkomen is in 2025 allang geen realistisch scenario meer”, zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer. “Voor een gemiddelde woning heeft een starter met een modaal salaris, naast een maximale hypotheek, nog 272.465 euro aan spaargeld nodig.”

450.000 euro eigen inleg

De verschillen tussen regio’s zijn groot, maar het probleem is overal voelbaar. “In de regio Gooi en Vechtstreek heb je ruim 450.000 euro eigen inleg nodig om als alleenverdiener kans te maken op een woning”, aldus Lankreijer.

Waar een modaal inkomen in de jaren negentig nog ruim voldoende was om in het grootste deel van het land een huis te kopen, is dat nu nergens meer het geval. In 1995 kon een alleenverdiener in 73 procent van de gemeenten een gemiddelde woning betalen; in Drenthe, Friesland en Groningen zelfs bijna overal.

Weinig lichtpuntjes

Lankreijer ziet weinig lichtpuntjes. “Je kunt er natuurlijk voor kiezen kleiner te gaan wonen, maar ook bij kleine woningen zijn de prijzen flink opgelopen”, zegt ze. “Met één inkomen kinderen grootbrengen in een appartement van veertig vierkante meter is voor veel mensen simpelweg geen doen. Steeds vaker is het daarom noodzakelijk dat beide partners werken om überhaupt kans te maken.”

In deze gemeentes stegen de huizenprijzen het sterkst tussen 2013 en 2024:

1. Uitgeest (Noord-Holland): +158 procent

2. Almere (Flevoland): +156 procent

3. Diemen (Noord-Holland): +154 procent

4. Lelystad (Flevoland): +152 procent

5. Purmerend (Noord-Holland): +151 procent

6. Zuidplas (Zuid-Holland): +148 procent

7. Uithoorn (Noord-Holland): +147 procent

8. Rijswijk (Zuid-Holland): +143 procent

9. Amsterdam (Noord-Holland): +141 procent

10. Bergeijk (Noord-Brabant): +138 procent