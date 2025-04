Verpact: tijdelijke verhoging statiegeld geen oplossing

DEN HAAG (ANP) - Een tijdelijke verhoging van het statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes met 5 eurocent is geen oplossing om het inzamelpercentage te verhogen. Dat zegt Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling. Donderdag meldde De Telegraaf dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Verpact kan gaan dwingen die hogere premie uit te keren omdat te weinig blikjes en flessen worden ingeleverd.

Verpact slaagt er al langere tijd niet in om bij de inzameling de wettelijke doelstelling van 90 procent te behalen. Het percentage bij plastic flesjes staat nu op 77 procent en bij blikjes op 84 procent. Door het statiegeld tijdelijk te verhogen van 15 naar 20 eurocent zouden consumenten extra gestimuleerd worden om meer in te leveren.

Verpact zegt net als de ILT het percentage snel te willen verhogen, maar dat een tijdelijke financiële prikkel niet de weg vooruit is omdat dan niet extra geïnvesteerd kan worden in nieuwe inzamelautomaten. "Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen hun verpakkingen vooral inleveren als het eenvoudig is. Niet omdat er vijf cent extra te verdienen valt", aldus directeur Hester Klein Lankhorst.

Ook maakt Verpact zich zorgen over het risico van misbruik bij het verhogen van het statiegeld of het invoeren van een tijdelijke premie. "We zien nu al spanningen bij innamepunten. Een tijdelijke premie vergroot het risico op fraude, discussie op straat en statiegeldtoerisme. Dat is niet wenselijk, niet voor Nederlanders, niet voor winkels, en niet voor het systeem als geheel", zegt Klein Lankhorst.