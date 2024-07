VanMoof komt door bankroet gedupeerde klanten tegemoet met korting

AMSTERDAM (ANP) - VanMoof geeft kortingscodes weg aan klanten die door het eerdere faillissement van de fietsenmaker nooit hun bestelde elektrische fiets hebben ontvangen. Het gaat om een wereldwijde actie, heeft VanMoof maandag aangekondigd. De korting van 1000 euro kunnen klanten gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe VanMoof-fiets.

VanMoof ging vorig jaar failliet, maar kon uiteindelijk een doorstart maken dankzij een overname door LaVoie, een e-stepfabrikant die valt onder het Britse McLaren.

Na de doorstart kon VanMoof niet meer bij het geld dat is betaald voor de niet geleverde bestelde fietsen, legt het bedrijf in een verklaring uit. "Toch probeert het nieuwe bedrijf deze groep klanten nu alsnog zo veel mogelijk tegemoet te komen", aldus VanMoof.

Mede-topman Eliott Wertheimer erkent dat de afgelopen maanden frustrerend zijn geweest voor klanten die moesten wachten op hun fiets. "We snappen dat ons gebaar niet alle problemen in één keer oplost, maar we hopen dat het de pijn verzacht", zegt hij verder.