Team Trump zamelt miljoenen in voor slachtoffers aanslag

BUTLER (ANP) - Via een crowdfundingsactie is al meer dan 3,5 miljoen dollar ingezameld voor de slachtoffers en hun families van de aanslag op Donald Trump in Pennsylvania, zo is te zien op de inzamelpagina op de site van GoFundMe. Daarmee is het doelbedrag van 1 miljoen dollar al ruimschoots overtroffen. Er zijn bijna 50.000 donaties zijn gedaan.

De inzamelactie is opgezet door het campagneteam van Trump. De Republikeinse presidentskandidaat overleefde de aanslag op zijn leven, maar een toeschouwer werd dodelijk getroffen. Ook vielen er twee gewonden. Volgens de inzamelpagina worden alle donaties doorgestuurd naar "deze trotse Amerikanen als ze rouwen en herstellen".

Bekende donateurs zijn de voormalige Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy, die 30.000 dollar doneerde en de Amerikaanse muzikant Kid Rock die 50.000 dollar gaf. Donald Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner doneerden 10.000 dollar.