Wielrenster Reusser mist na zilver in Tokio Spelen door infecties

BERN (ANP) - Marlen Reusser kan deze zomer niet meedoen aan de Olympische Spelen. De Zwitserse wielrenster, die drie jaar terug in Tokio achter Annemiek van Vleuten tweede werd op de tijdrit, lijdt aan het 'postinfectieuze syndroom', meldt haar ploeg SD Worx-Protime op X.

Reusser heeft sinds halverwege mei last van virale infecties van de bovenste luchtwegen, met herhaaldelijk koorts tot gevolg. Er volgden meerdere onderzoeken en de renster liet ook een tand trekken en ze deed een antibioticakuur.

"Ik heb veel artsen gezien, veel tests ondergaan en toch altijd de hoop gehad dat ik op tijd fit zou zijn voor Parijs", aldus Reusser, die eerder dit seizoen ook al pech had met een zware crash in de Ronde van Vlaanderen. Ze liep daarbij breuken op in de rechterkaak en beide gehoorgangen. Ook had ze acht afgebroken tanden en kiezen.

"Een belangrijk deel van mijn behandeling bestaat nu uit rust, dus ik moet plannen en hopen op de langere termijn en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik in topvorm kan strijden op de wereldkampioenschappen in Zürich", zegt Reusser.