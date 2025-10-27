ECONOMIE
Vapiano sluit alle Nederlandse restaurants na faillissement

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 14:23
TIEL (ANP) - De Nederlandse restaurants van Vapiano zijn sinds zondag definitief dicht. Dat heeft de pizza- en pastaketen bekendgemaakt. De bedrijven die de Vapiano-restaurants in Nederland uitbaten, werden in september al door de rechtbank failliet verklaard.
"Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de voortzetting van de restaurants in Nederland per 26 oktober 2025 zal worden beëindigd", schrijft Vapiano op zijn website. "Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voor de vestigingen een geschikte overnamekandidaat te vinden."
Vapiano heeft onder meer vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht.
