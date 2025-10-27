Wall Street begint hoger aan drukke week met cijfers en Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst begonnen, voortbouwend op de recordstanden van vrijdag. Beleggers op Wall Street maken zich op voor een drukke week met veel kwartaalcijfers van grote bedrijven en een rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De stemming onder handelaren kreeg steun van de hoop op een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump ontmoet donderdag in Zuid-Korea zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. China en de VS voerden afgelopen weekend in Maleisië handelsgesprekken. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verklaarde na afloop van die besprekingen dat Trump en Xi donderdag een handelsakkoord zullen aankondigen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,5 procent hoger op 47.446 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 6850 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 23.537 punten. Op vrijdag toonden de drie hoofdgraadmeters plussen tot 1,2 procent, waarbij de Dow voor het eerst boven de 47.000 punten eindigde.

Wall Street opent en sluit deze week een uur eerder dan normaal door het ingaan van de wintertijd in Europa. Komend weekend gaat in de VS de wintertijd ook in.

Tot de stijgers behoorden onder meer de chipfondsen Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) met plussen tot 2,1 procent. Tesla ging 1,9 procent vooruit. Ook Chinese bedrijven met noteringen in New York stonden bij de winnaars. Alibaba, Baidu en JD.com werden tot 5,1 procent hoger gezet.

De Federal Reserve komt woensdag met een nieuw rentebesluit. Naar verwachting verlaagt de Fed dan opnieuw de rente. Daarnaast zijn er resultaten van Apple, Amazon, Google-moederbedrijf Alphabet, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Microsoft. Andere grote Amerikaanse bedrijven die met cijfers komen zijn bijvoorbeeld Booking Holdings, Boeing, Starbucks, UPS, Eli Lilly, Caterpillar, Kraft Heinz en Visa.

Biotechnoloog Avidity Biosciences maakte een koerssprong van 42,8 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door het Zwitserse Novartis voor 12 miljard dollar. Avidity is bezig met behandelingen van zeldzame spieraandoeningen. Het is de grootste overname voor Novartis in meer dan tien jaar.

Farmaceut Organon kelderde 20,8 procent. Topman Kevin Ali treedt af vanwege misstanden met de verkoop van een anticonceptieproduct.