Variabele gascontracten 12 procent duurder dan voor Iran-oorlog

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven hebben hun variabele contracten voor gas met ingang van deze maand met zo'n 7 procent in prijs verhoogd. Daardoor liggen de tarieven voor variabele gascontracten inmiddels 12 procent hoger dan vlak voor de oorlog in Iran, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) becijferd.

Omdat leveranciers de tarieven van variabele contracten vaak vier keer per jaar aanpassen, bleven deze tarieven sinds de oorlogsuitbraak lange tijd constant. Door het groeiende aandeel groene energie hoeft de stijgende gasprijs minder te worden verwerkt in de stroomtarieven. De variabele tarieven voor elektriciteit gingen per 1 juli daarom ook minder sterk omhoog, ongeveer 3 procent.

Direct na het uitbreken van de oorlog hebben relatief veel consumenten gekozen voor een vast contract. Het aantal consumenten dat is overgestapt naar een andere leverancier is wel al maandenlang opvallend laag. De groei van vaste contracten is dus vooral afkomstig van consumenten die daarvoor een variabel contract hadden bij dezelfde leverancier.