Remblokken slijten sneller door files en stadsverkeer

Rijd je vooral korte ritjes door de stad,
sta je regelmatig in de file of stop je continu voor verkeerslichten? Dan
slijten de remblokken van je auto, achter en vóór, aanzienlijk sneller dan bij
rustig rijden op de snelweg. Vooral de voorste remblokken hebben het zwaar,
omdat zij het grootste deel van de remkracht opvangen. De reden is simpel: hoe
vaker je remt, hoe meer wrijving en hitte er ontstaat, en dat frictiemateriaal
slijt daardoor sneller weg.
Het verschil tussen stad en snelweg in cijfers:
|Bedrijfsomstandigheden
|Rijstijl
|Geschatte levensduur (KM)
|Stad, intensief verkeer
|Hard remmen, veelvoudig stoppen
|30.000 tot 50.000
|Stad, normaal verkeer
|Veelvuldig stopppen,voorzichtig remmen
|40.000 tot 60.000
|Gecombineerd,stad en snelweg
|Gematigd remmen
|60.000 tot 90.000
|Snelweg, provinciale weg
|Weinig en soepel remmen
|100.000 tot 120.000
|Elektrische auto, stad*
|Regeneratief remmen
|150.000 tot 200.000
*Elektrische en hybride auto's profiteren
in de stad juist van regeneratief remmen: de elektromotor wint energie terug
zodra je het gaspedaal loslaat, waardoor de mechanische remblokken minder vaak
nodig zijn. De daadwerkelijke levensduur hangt sterk af van de instellingen
voor energieterugwinning en de rijstijl. Bij een auto met alleen een
verbrandingsmotor ontbreekt dit voordeel volledig, en draag je elke remming
over op de mechanische remblokken.
Het verschil tussen de bovenste en
onderste rij in deze tabel is enorm. Wie vooral in de stad rijdt, kan zijn
remblokken al na een paar jaar moeten laten controleren, terwijl iemand die
vooral op de snelweg rijdt soms jaren langer met dezelfde set toekomt.
Drie redenen waarom je remmen in de stad harder werken
Files en stop-and-go verkeer. In een file
rem je voortdurend een klein stukje om vervolgens weer op te trekken. De remmen
koelen daardoor nooit echt af voordat de volgende remactie alweer begint. Op de
snelweg ontstaan er vanzelf rempauzes, in een file vrijwel niet.
Verkeerslichten en kruispunten. Elk
verkeerslicht is een extra remmoment. Op een rit van een paar kilometer door de
stad rem je soms tientallen keren, terwijl je op de snelweg over dezelfde
afstand misschien helemaal niet remt.
Korte ritjes naar de winkel of het werk.
Bij korte ritjes bereikt het remsysteem vaak niet de normale
bedrijfstemperatuur, terwijl er relatief vaak geremd wordt ten opzichte van de
afgelegde afstand. Ook blijft vocht langer aanwezig, wat de kans op lichte
oppervlakteroest op de remschijven vergroot. Dat is meestal onschuldig, maar
het komt bij stadsritjes vaker voor.
Wat er gebeurt bij elke remming
Bij elke remming ontstaat wrijving tussen
het frictiemateriaal en de remschijf, en die wrijving wekt warmte op. Het hele
proces verloopt in een paar stappen die razendsnel na elkaar gebeuren, zoals
hieronder weergegeven.
Hoe vaker en heftiger je remt, hoe hoger
de temperatuur wordt. Bij agressief en veelvuldig remmen, zoals in druk
stadsverkeer, versnelt dit de slijtage van het materiaal. Het gevolg is meer
remstof op je velgen en, bij langdurig zwaar gebruik, een grotere kans op
piepende remmen.
Signalen dat je remblokken aan hun einde zijn:
●
Hoog piepend of krijsend geluid.
Een metalen slijtage-indicator raakt de remschijf. Meestal is er nog een paar
millimeter frictiemateriaal over.
●
Metaalachtig knarsend geluid. Een
serieus signaal: de ankerplaat raakt de remschijf zelf. Blijf hiermee niet
rijden.
●
Rempedaal dat verder ingedrukt
moet worden dan je gewend bent.
●
Waarschuwingslampje op het
dashboard.
●
Opvallend veel remstof op de
wielen.
Bij twijfel kijk je, mits het wiel dit
toelaat, naar de resterende dikte van het frictiemateriaal, of je laat dit
controleren in een garage. Let er bij het controleren op dat de remblokken aan
de voorzijde vaak sneller slijten dan die achter, doordat zij het grootste deel
van de remkracht verwerken.
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Hoe je de slijtage in de stad beperkt
|Gewoonte
|Effect op de remblokken
|Anticiperen op verkeerslichten en files
|Geleidelijk afremmen in plaats van kort en hard
|Voldoende afstand houden
|Meer tijd om rutig te remmen
|Parkeerrem gebruiken bij langere stops
|Minder druk op het rempedaal nodig
|Boodschappen combineren in een rit
|Remsysteem bereikt vaker de normale bedrijfsteperatuur
Geen van deze gewoonten vraagt extra
moeite of kosten. Ze vragen alleen een iets andere manier van kijken naar het
verkeer: vroeger gas loslaten in plaats van later hard remmen.
Stadsverkeer, files, verkeerslichten en
korte ritjes zorgen samen voor een veel hogere remfrequentie dan rijden op de
snelweg. Dat vertaalt zich rechtstreeks in snellere slijtage van je remblokken,
vooral de voorste. Wie veel in de stad rijdt, controleert de remblokken daarom
beter iets vaker dan de gemiddelde richtlijn aangeeft, en is alert op piepende
of knarsende geluiden. Met een rustigere rijstijl beperk je de slijtage, ook al
blijft stadsverkeer per definitie zwaarder voor je remmen dan een rit over de
snelweg.