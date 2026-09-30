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Vastgoed Belang vreest voor verdere verkoopgolf huurwoningen

Economie
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 9:22
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DEN HAAG (ANP) - Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van particuliere verhuurders, vindt het onacceptabel dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders wordt verhoogd. "Voor particuliere verhuurders stijgt de belastingdruk daardoor volgend jaar met ruim 31,2 procent", reageert de organisatie op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Daarnaast maakt de branchevereniging zich zorgen over de plannen van het ministerie om de manier waarop de waarde van verhuurde woningen wordt berekend, aan te passen.
"Voor een groeiende groep particuliere verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels flink hoger dan de feitelijke huuropbrengst. Daardoor staat het water veel verhuurders nu al aan de lippen en worden zij gedwongen hun huurwoningen te verkopen", waarschuwt Vastgoed Belang.
De belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. "Eerst worden verhuurders jarenlang te zwaar belast onder het oude systeem, en nu dreigen ze ook in het nieuwe systeem opnieuw geraakt te worden."
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