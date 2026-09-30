Kluskampioen Arie en hondenmens Caroline uit B&B Vol Liefde hebben verkering: “We hebben aan één blik genoeg”

Dat had niemand zien aankomen. Tijdens de opnames van B&B vol liefde sloeg de vonk tussen Arie (75) en Caroline (67) niet echt over, maar buiten het zicht van de camera’s gebeurde dat alsnog. De twee zijn nu officieel een stel.

Na de reünie-uitzending, waarin ze elkaar twee kussen verkochten, vertrok de Haagse Arie voor langere tijd naar Spanje. Hij wilde ontdekken of er meer dan alleen vriendschap zat tussen hem en de Rotterdamse b&b-houder die daar woont. En jawel, dat bleek zo te zijn.

“Laten we zeggen: we hebben verkering”, laat Caroline weten aan Omroep West

Kluskampioen

Volgens Caroline leerde ze kluskampioen Arie pas echt kennen toen de camera’s weg waren. “We doen gewoon andere dingen. Gisteren zijn we gezellig met vrienden van mij op het strand gaan eten. Dat gaat niet als die camera’s er zijn.”

Arie stelt dat ze elkaar inmiddels door en door kennen. Hij voelt zich helemaal thuis tussen de honden op haar Spaanse landgoed. “Ze laat mij hier in huis de vrije hand. Ik zeg: ik ga even dat muurtje schilderen. Dan zegt zij: o ja, leuk. Het is niet zo dat ik móét klussen, maar ik doe dat gewoon uit eigen beweging.”

Fans voor de deur

Van samenwonen is voorlopig geen sprake. Arie heeft in Scheveningen zijn eigen leven en een oude hond voor wie hij moet zorgen. Bovendien zijn hun levens na het datingprogramma hectisch en zitten hun agenda’s vol. Volgens Arie staan er soms wel vier keer per dag fans voor de deur.