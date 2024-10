Vattenfall boekt meer winst ondanks lagere stroomprijzen

SOLNA (ANP) - Energieleverancier Vattenfall is er in de eerste negen maanden van dit jaar in geslaagd de winst op te voeren, ondanks de lagere energieprijzen. Het Zweedse bedrijf, dat in Nederland zo'n 2 miljoen klanten heeft, zag de elektriciteitsprijzen gemiddeld met 30 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden. Die prijsdaling wist het bedrijf echter op te vangen doordat het zijn tarieven met name in Scandinavische landen voor langere tijd heeft vastgezet.

Op het Europese continent werd de prijsdaling aangedreven door lagere gas- en kolenprijzen, samen met een verhoogde generatie van stroom uit wind- en zonne-energie. De hoger behaalde prijzen in de Scandinavische landen en de hogere productie van stroom uit hydro-, nucleaire en windenergie zorgden er echter voor dat de nettowinst steeg tot ruim 28 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo'n 2,4 miljard euro. Dat is ruim vijf keer zoveel als een jaar geleden. De forse winsttoename is mede te danken aan de verkoop van belangen in enkele windparken voor de Britse en Duitse kust eerder dit jaar.