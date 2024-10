Verkeer A12 was even gestremd om mogelijke blokkadepoging XR

DEN HAAG (ANP) - Het verkeer op de A12 bij Den Haag was donderdagochtend voor korte tijd gestremd omdat de politie wilde voorkomen dat klimaatactivisten de weg zouden blokkeren. De weg was daardoor uit voorzorg even afgesloten, voor het geval er toch een actievoerder van Extinction Rebellion (XR) de weg op zou gaan, zegt een politiewoordvoerder.

De politie stelde zich op in een linie. De klimaatactivisten zijn niet de tunnelbak van de A12 ingelopen. Wel trokken de demonstranten van XR donderdagochtend al enige tijd in een stoet door Den Haag richting de A12 om een nieuwe blokkade van de weg op 11 januari om 12.00 uur aan te kondigen. Vanwege Halloween waren ze gekleed als "fossiele zombies". Enkele activisten droegen ook een rieten doodskist mee.