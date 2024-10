Geen doorbraak na hernieuwde aandacht voor vermiste Jaïr Soares

DEN HAAG (ANP) - Ondanks hernieuwde aandacht voor de vermissing van Jaïr Soares en een politie-onderzoek dat twee jaar in beslag nam, is niet duidelijk geworden wat er in 1995 met de 7-jarige jongen is gebeurd. Het onderzoek is afgerond en heeft geen doorbraak opgeleverd. De vermissing van Jaïr blijft een cold case, constateert het Openbaar Ministerie.

Jaïr verdween op 4 augustus 1995 tijdens een dagje uit met zijn familie op het strand van Monster in Zuid-Holland. Hij speelde tikkertje buiten bij een strandtent, terwijl zijn vader naar binnen was gegaan om patat te bestellen. Een grote zoektocht leidde tot niets en er is nooit meer iets van Jaïr gehoord of gevonden.

De zaak werd in 2022 opnieuw onder de aandacht gebracht door de Peter R. de Vries Foundation. Die loonde een beloning van 250.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden tot het terugvinden van de jongen. Het coldcaseteam van de politie in Den Haag kreeg 125 tips doorgestuurd van de foundation. Daarnaast ontving de politie zelf nog tientallen nieuwe tips. Het uitgebreide onderzoek naar al die tips is nu na twee jaar afgerond.

Zaak blijft cold case

Dat het onderzoek niet heeft geleid tot een doorbraak, noemt de coördinator van het coldcaseteam onverteerbaar. "Voor de familie is het een zware last dat ze na bijna dertig jaar nog niet weet wat er die dag op het strand van Monster is gebeurd. Dat grijpt ons ook aan, het is niet voor niets dat er door de jaren heen steeds opnieuw naar de zaak is gekeken."

"We laten de zaak voor nu rusten, maar dat betekent niet dat we loslaten. De zaak blijft een cold case: als er nieuwe, concrete informatie beschikbaar komt die we kunnen onderzoeken, gaan we daarmee met net zo veel energie weer aan de slag."