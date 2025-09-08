ECONOMIE
Vattenfall Nederland benoemt nieuwe topvrouw na overstap topman

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 14:50
anp080925099 1
AMSTERDAM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall Nederland heeft commercieel directeur Cindy Kroon maandag benoemd tot nieuwe hoogste baas. Twee weken geleden werd bekend dat de huidige topman Martijn Hagens overstapt naar concurrent Eneco.
Kroon werkt volgens Vattenfall 22 jaar bij het bedrijf en is sinds 2022 lid van het Nederlandse bestuur. Haar huidige functie zal opgaan in haar nieuwe rol. Samen met financieel directeur Alexander van Ofwegen vormt Kroon vanaf nu het bestuur van Vattenfall Nederland.
Onder Kroon zal Vattenfall zich onder meer richten op de overgang naar duurzamere energie in Nederland. "De energietransitie op gang houden en zelfs versnellen vraagt om lef en doorzettingsvermogen en daar staan ik en Vattenfall Nederland samen voor", meldt ze.
"Cindy's toewijding, diepgaande kennis en inzet om onze klanten te ondersteunen in hun verduurzamingstrajecten maken haar tot een uitstekende ambassadeur voor Vattenfall in Nederland", stelt topvrouw Anna Borg van het Zweedse moederbedrijf Vattenfall.
