Slecht nieuws voor vliegreizigers: EU komt met nieuwe regels voor vertraagde vluchten, teken nu het burgerinitiatief

Goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen, slecht nieuws voor wie weleens met het vliegtuig reist: de EU wil de regels rond compensatie bij vertragingen flink aanpassen. Waar je nu vaak nog honderden euro’s terugkrijgt, dreigt dat straks een stuk lastiger te worden.

Op dit moment geldt: meer dan drie uur vertraging? Dan mag je bij vluchten tot 3.500 kilometer een vergoeding claimen van maximaal 400 euro. De nieuwe plannen draaien dat terug naar vier uur vertraging en een maximum van 300 euro. Voor verre vluchten (meer dan 3.500 km) wordt het verschil nog groter: pas na zes uur vertraging heb je recht op compensatie. Ook daar gaat het bedrag omlaag naar maximaal 300 euro.

Miljoen handtekeningen nodig

Niet iedereen is blij met dit voorstel. Een Europees burgerinitiatief probeert de plannen tegen te houden. Hun redenering is dat de meeste vertragingen korter duren dan vier uur, waardoor straks het gros van de reizigers buiten de boot valt. En als je wél in aanmerking komt, krijg je ook nog eens 100 euro minder.

Daarom willen de initiatiefnemers minstens 1 miljoen handtekeningen ophalen, verspreid over zeven EU-landen. Voor Nederland betekent dat ruim 22.000 handtekeningen. Wordt dat aantal gehaald, dan moeten Europees Parlement en Commissie zich officieel over de kritiek buigen.

Lichtpuntjes

Toch zitten er ook lichtpuntjes in de plannen. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen eerlijker worden over “buitengewone omstandigheden” zoals stakingen of slecht weer – redenen die nu vaak worden misbruikt om niet uit te betalen. Ook komt er een 'recht op informatie': reizigers moeten vooraf duidelijk geïnformeerd worden over hun rechten. Daarnaast krijgen vliegmaatschappijen maximaal 14 dagen om te reageren op klachten.