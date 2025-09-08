ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slecht nieuws voor vliegreizigers: EU komt met nieuwe regels voor vertraagde vluchten, teken nu het burgerinitiatief

Politiek
door Pieter Immerzeel
maandag, 08 september 2025 om 14:18
ANP-531967023
Goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen, slecht nieuws voor wie weleens met het vliegtuig reist: de EU wil de regels rond compensatie bij vertragingen flink aanpassen. Waar je nu vaak nog honderden euro’s terugkrijgt, dreigt dat straks een stuk lastiger te worden.
Op dit moment geldt: meer dan drie uur vertraging? Dan mag je bij vluchten tot 3.500 kilometer een vergoeding claimen van maximaal 400 euro. De nieuwe plannen draaien dat terug naar vier uur vertraging en een maximum van 300 euro. Voor verre vluchten (meer dan 3.500 km) wordt het verschil nog groter: pas na zes uur vertraging heb je recht op compensatie. Ook daar gaat het bedrag omlaag naar maximaal 300 euro.
Miljoen handtekeningen nodig
Niet iedereen is blij met dit voorstel. Een Europees burgerinitiatief probeert de plannen tegen te houden. Hun redenering is dat de meeste vertragingen korter duren dan vier uur, waardoor straks het gros van de reizigers buiten de boot valt. En als je wél in aanmerking komt, krijg je ook nog eens 100 euro minder.
Daarom willen de initiatiefnemers minstens 1 miljoen handtekeningen ophalen, verspreid over zeven EU-landen. Voor Nederland betekent dat ruim 22.000 handtekeningen. Wordt dat aantal gehaald, dan moeten Europees Parlement en Commissie zich officieel over de kritiek buigen.
Lichtpuntjes
Toch zitten er ook lichtpuntjes in de plannen. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen eerlijker worden over “buitengewone omstandigheden” zoals stakingen of slecht weer – redenen die nu vaak worden misbruikt om niet uit te betalen. Ook komt er een 'recht op informatie': reizigers moeten vooraf duidelijk geïnformeerd worden over hun rechten. Daarnaast krijgen vliegmaatschappijen maximaal 14 dagen om te reageren op klachten.
Teken HIER het Europees burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat het EU-parlement en de EU-commissie zich officieel over de kritiek moeten buigen.
Bron: Radar

Lees ook

Je telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staanJe telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staan
Krant: Rusland verdacht van jammen vliegtuig Von der LeyenKrant: Rusland verdacht van jammen vliegtuig Von der Leyen
Dit is waarom vliegtuigturbulentie steeds vaker voorkomt en gevaarlijker isDit is waarom vliegtuigturbulentie steeds vaker voorkomt en gevaarlijker is
Europees ruimtevliegtuig van de toekomst moet vijf keer zo snel als het geluid gaanEuropees ruimtevliegtuig van de toekomst moet vijf keer zo snel als het geluid gaan
Hoe je het beste slaapt in een vliegtuigHoe je het beste slaapt in een vliegtuig
Vorig artikel

Florida wil vaccinatieplicht schrappen; hoe zit dat eigenlijk in Europa?

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

anp070925069 1

Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker