Ouders ingelicht over mogelijk seksueel misbruik op kinderdagverblijf Groningen

seksueel misbruik
door Redactie
maandag, 08 september 2025 om 15:00
ANP-530513319
De leiding van kinderdagverblijf De Goudvinkjes in de wijk Vinkhuizen in de stad Groningen heeft ouders geïnformeerd over mogelijk seksueel misbruik van een van de kinderen. In een mail wordt niet alleen uitleg gegeven, maar ook een aantal maatregelen aangekondigd. Ook komt er een informatiebijeenkomst voor ouders, meldt RTV Noord.
Het zou bij de mogelijke dader niet om een personeelslid gaan, maar om een bezoeker. Het kinderdagverblijf aan de Goudlaan is gevestigd in een gebouw met meerdere functies. Zo zit er in het pand een buurthuis, waardoor het complex voor buitenstaanders vrij toegankelijk is. Ook moeten kinderen door andere ruimten lopen om naar het toilet te kunnen. Het mogelijke misbruik zou daar over een langere periode hebben plaatsgevonden, melden meerdere bronnen.
Begin mei dit jaar is er van het mogelijke misbruik melding gedaan bij de politie. "Dit signaal is door ons zorgvuldig onderzocht. Omdat er te weinig aanknopingspunten zijn om een onderzoek uit te voeren, is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten om de melding niet verder strafrechtelijk te onderzoeken", laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten.
Bron: RTV Noord

