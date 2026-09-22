VEB: intrekking bod op Arcadis begrijpelijk na afwijzen gesprek

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt de stap van WSP Global om het bod op ingenieursbureau Arcadis in te trekken "zeer begrijpelijk" vanuit de Canadezen bezien. "Het is zeer spijtig dat een beursgenoteerde onderneming als Arcadis het niet nodig vond om in gesprek te gaan met een serieus bedrijf", laat adjunct-directeur Errol Keyner van de belangenclub voor beleggers weten.

WSP Global kondigde dinsdag aan zijn pogingen te staken om de Nederlandse onderneming over te nemen. Volgens het Canadese bedrijf lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke transactie. Arcadis wees ongevraagde biedingen van de Canadezen tot twee keer toe af.

De VEB vroeg het bedrijf vorige maand om opheldering over het herhaaldelijk afwijzen van de overnamevoorstellen. De beleggersclub wilde weten hoe het bestuur en de commissarissen van Arcadis die toenaderingspogingen hadden beoordeeld en of het proces wel met "open vizier" was doorlopen.