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220 jaar cel voor vijftien mannen voor aanslagen Sri Lanka

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 21:38
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COLOMBO (ANP/AFP) - Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft vijftien mannen tot 220 jaar celstraf veroordeeld. Zij waren direct betrokken bij de zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag in 2019. Hierbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders.
Drie rechters bevonden veertien mannen schuldig aan alle aanklachten, waaronder moord, samenzwering tot het plegen van terrorisme en het bezit van vuurwapens en explosieven. Een man werd schuldig bevonden aan slechts een deel van deze aanklachten, maar kreeg ook 220 jaar cel opgelegd. Negen andere mannen werden vrijgesproken.
De aanslagen vonden plaats bij drie luxehotels en drie kerken. De veroordeelde mannen zouden de zelfmoordaanslagplegers hebben geholpen. Onderzoekers schreven de aanval toe aan een extremistische islamistische groepering.
Een voormalige politiechef en veiligheidschef werden in juli al ter dood veroordeeld, omdat zij ondanks waarschuwingen de aanslagen niet wisten te voorkomen.
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