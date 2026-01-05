ECONOMIE
VEB naar Ondernemingskamer om plannen kunstmestmaker OCI

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 7:54
anp050126049 1
AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om de fusieplannen van kunstmestproducent OCI te laten blokkeren. Volgens de beleggersclub is deze stap nodig omdat het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf geen gehoor geeft aan oproepen van beleggers om de omstreden plannen te staken.
De VEB kondigde eerder al aan naar de rechter te willen stappen om het samengaan van OCI en het Egyptische bouwbedrijf Orascom, beide onder controle van de Egyptische miljardairsfamilie Sawiris. Kleinere beleggers zijn daarvan de dupe omdat de familie hen geen inspraak geeft, maar wel "afscheept" met een relatief lage prijs voor hun aandelen OCI.
De belangenbehartiger van de beleggers stelt dat haast is geboden. OCI wil al op 22 januari de fusieplannen in stemming brengen, een ogenschijnlijk formele stap omdat de familie een meerderheidsbelang heeft. De VEB heeft de Ondernemingskamer in een verzoekschrift gevraagd die stemmingen te verbieden. Ook zou er een onderzoek moeten komen.
