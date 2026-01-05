Venezuela stelt commissie aan die vrijlating Maduro moet regelen

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez heeft een commissie opgericht die de vrijlating van president Nicolás Maduro en zijn vrouw moet regelen. Zij werden zaterdag gevangen genomen door de Verenigde Staten en zijn overgebracht naar New York.

De nieuwe commissie wordt geleid door parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez, de broer van de interim-leider, en minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil. Ook minister van Informatie Freddy Ñáñez neemt deel aan de commissie.

Maduro wordt in de VS beschuldigd van drugssmokkel en 'narcoterrorisme', omdat hij banden zou hebben met drugskartels. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Maduro wordt maandag voorgeleid bij de rechtbank in New York.

Rodríguez eiste eerder al de onmiddellijke vrijlating van Maduro en noemde hem "de enige echte president van Venezuela".