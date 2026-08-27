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VEB wil opheldering Arcadis over afwijzen overnamevoorstellen

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 18:57
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DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft ingenieursbureau Arcadis om opheldering gevraagd over het herhaaldelijk afwijzen van overnamevoorstellen. Arcadis wees biedingen van het Canadese bedrijf WSP Global tot twee keer toe af. De beleggersclub wil van het bestuur en de commissarissen weten hoe zij beide toenaderingspogingen hebben beoordeeld en of het proces "met open vizier" is doorlopen.
WSP bood eerst 48,50 euro per aandeel en verhoogde dat enkele weken later naar 51,50, deels in cash en deels in aandelen. Het bedrijf is geïnteresseerd in Arcadis omdat het inlijven van het bedrijf aanzienlijke schaalvoordelen zou opleveren.
Bij het laatste voorstel werd op Arcadis een prijs geplakt van zo'n 4,7 miljard euro. De top van Arcadis vindt echter dat het bedrijf hiermee wordt ondergewaardeerd. Topvrouw Heather Polinsky noemde de poging daarbij "opportunistisch" en "een beetje agressief". Volgens de VEB is het voor particuliere beleggers onduidelijk hoe zij tot die conclusie is gekomen.
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