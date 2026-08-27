Dodental door overstromingen Nepal stijgt verder naar bijna 400

KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental na de overstromingen in Nepal is opgelopen tot bijna vierhonderd, meldt de Nepalese politie op basis van een nieuwe telling. Reddingswerkers hebben de lichamen van zeker 389 slachtoffers geborgen. Net over de grens in Tibet staat het dodental nog steeds op drie.

Volgens de nieuwste telling worden ruim 1400 mensen nog vermist, onder wie veel buitenlanders. Op de lijst met vermisten staan volgens Nepal ook twee Nederlanders.

Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered, meldt de politie. Volgens BBC News zei de Nepalese premier Balendra Shah na een bezoek aan de getroffen regio dat donderdag zelfs 573 mensen zijn gered met 69 reddingsvluchten.

Volgens Shah zijn 13.000 militairen en agenten van het Nepalese leger, de gewapende politie en de nationale politie gemobiliseerd om deel te nemen aan zoekoperaties.